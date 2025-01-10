Нова влада Сирії не дає російським суднам зайти у порт Тартус – карта

Російське судно "Sparta", що займається транспортуванням військової техніки, вже понад п’ять днів не може зайти до порту Тартус

Російське судно Sparta (Фото: MarineTraffic)

Нова сирійська влада не надає дозволу російським суднам заходити у порт Тартус, що у Середземному морі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, ситуація у Середземному морі зараз "дуже цікава", оскільки російські кораблі досі там перебувають, але влада Сирії не дозволяє їм зайти у пункт базування.

"Станом на зараз, уже не першу добу вони знаходяться на зовнішньому рейді та не можуть зайти в порт", – сказав речник ВМС.

Онлайн-платформа MarineTraffic, яка надає інформацію про рух і місцеперебування суден у реальному часі, вранці 10 січня повідомляла, що російське судно "Sparta", що займається транспортуванням військової техніки, вже понад п’ять днів не може зайти до порту Тартус.

OSINT-аналітик Oliver Alexander тоді припускав: це може означати, що судно не отримало дозволу на вхід до порту від нового керівництва Сирії.