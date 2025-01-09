Семиволос: Україна може використати Сирію, щоб збудувати нову позицію на Близькому Сході

Україна зацікавлена в тому, щоб Росія "пішла геть" з Сирії, каже сходознавець

Ігор Семиволос (скриншот відео)

Україна зацікавлена в тому, щоб переформатувати відносини з Сирією і вибудувати нову стратегічну позицію на Близькому Сході. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

За його словами, зараз до Сирії прикуто увага багатьох країн і Україна точно не повинна "пасти задніх". Семиволос підкреслив, що Україна зацікавлена в тому, щоб Росія "пішла геть" із Сирії і готова докладати певних зусиль для цього.

Зокрема, йдеться про подолання продовольчої кризи – постачання зерна у Сирію вже почалося.

"Таким чином ми покращуємо свій імідж в арабському світі, тому що це завжди постійна боротьба... Постійно треба тримати руку на пульсі і працювати навколо цього. Це хороший крок, що ми працюємо в цьому напрямку", – зазначив сходознавець.

Проте Семиволос підкреслив, що це не лише іміджева історія, а і вибудовування стратегічних позицій на Близькому Сході. Але це буде залежати від того, чи зможе Україна скористатися обставинами.

"Ну тобто є шанс є історія, навколо якої можна вибудувати добру співпрацю. А от чи ми її вибудуємо, чи ні – це вже буде залежати від наших подальших дій ну і звісно бажань наших партнерів", – підкреслив він.

Сходознавець також зазначив, що опозиційні сирійці з 2014 року допомагали Україні та активізували цю допомогу у 2022 році. Хоча офіційно Сирія за Башара Асада визнавала анексію українських територій і голосувала проти України на Генасамблеї.

Йдеться зокрема, про сирійських медиків, які мають досвід роботи в бойових діях і викладали тактичну медицину для українських медиків. Також опозиціонери перевозили в Україну польові шпиталі та надавали іншу "дуже важливу" допомогу, про яку Семиволос вирішив не поширюватися.