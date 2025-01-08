Війська РФ з Сирії не змінять ситуації в Україні. Їх використають в іншому місці – Семиволос
Якщо Росія вирішить перекинути війська з Сирії до України, то вони "закінчаться" приблизно за 10 днів боїв. Але сенсу це робити у ворога немає, сказав у інтерв'ю LIGA.net директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
"В разі їх перекидання в Україну це ну шість, сім, вісім, 10 днів боїв і все, і їх більше немає. Тобто це не ті сили, які можуть радикально змінити ситуацію на фронті. Тому, відповідно, очевидно немає сенсу перекидати їх, скажімо, в Україну", – сказав він.
За словами Семиволоса, Росії є сенс посилити цими військами свої угруповання, наприклад, у Сирії, Лівії та Африці. Кремль не покидає відчуття, що "гра не завершена" і він чекає, що на якомусь етапі обставини можуть змінитися. Тому цей контингент потрібен РФ на Близькому Сході, вважає сходознавець.
"Тому, найімовірніше, більша частина цих військ буде перекинута якщо і коли, точніше, коли рішення про закриття баз буде прийнято остаточно, буде перекинута до Лівії", – сказав він.
Однак, як зазначив Семиволос, збільшення російської присутності в Лівії вже породжує незадоволення серед лівійців. Це може послугувати додатковим стимулом і мотивом воювати проти росіян.
Він підкреслив, що попри цей фактор, у Росії є наразі можливість перекинути свої війська до міста Бенгазі у Лівії і, скоріше за все, так і відбудеться.
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