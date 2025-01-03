ГУР: Росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію
Росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Африку, а саме до Лівії. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
За даними розвідки, на військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки й озброєння. Там перебувають, зокрема, найманці підконтрольного Міністерству оборони РФ "Африканського корпусу".
5 січня у сирійський порт мають прибути великі десантні кораблі "Іван Грєн" та "Алєксандр Отраковскій", а також суховантажне судно Sparta. Зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.
На борту "Алєксандра Отраковского" перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора капітан першого рангу Юрій Давітян, стверджують у ГУР.
А 8 січня у Тартус планують зайти ще два російські судна – універсальне вантажне судно Sparta II й танкер "Іван Скобєлєв", що нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку.
Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки й озброєнь із Сирії до Лівії. Ще один військовий корабель РФ зі складу оперативного з’єднання Військово-морських сил Росії у Середземному морі ― фрегат "Адмірал Головко" ― планує здійснити дозаправлення.
Тим часом в Росії, на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.
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