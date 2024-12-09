Оглядач Левін: Контингент РФ, який вивели із Сирії, в Україну, ймовірно, піде не весь
Російський контингент, який вивели із Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада, в Україну, ймовірно, піде не весь, вважає офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий оглядач Ігаль Левін. Таку думку він висловив в коментарі LIGA.net.
За його словами, можливо, якусь частину Росія перекине до Лівії. Водночас Левін наголосив, що контингент РФ у Сирії був невеликим, якщо порівнювати з 2015-2016 роками.
"Там залишалося буквально кілька сотень офіцерів-фахівців. Тобто це не той контингент, який був у них у 2015-2016 роках. Вони, грубо кажучи, кількісно жодним чином не впливають, хай би куди їх перекинули", – додав військовий оглядач.
Він зазначив, що в Сирії у росіян залишалися кораблі, які вони не можуть завести до Чорного моря, літаки й невелика кількість гелікоптерів. Але всі боєздатні російські льотчики вже беруть участь у війні проти України.
"Там не було льотчиків-асів. Якщо вони переберуться до вас, це також не впливає на поле бою. І так всі найбоєздатніші літаки та льотчики уже проти вас воюють", – констатував Левін.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.
- Українська воєнна розвідка заявила, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Згодом ГУР повідомило, що Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття.