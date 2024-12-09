Оглядач Левін: Контингент РФ, який вивели із Сирії, в Україну, ймовірно, піде не весь

Контингент РФ у Сирії був невеликим, якщо порівнювати з 2015-2016 роками, заявив військовий оглядач Ігаль Левін

Сирія (Фото: Mohammed Al-Rifai / EPA)

Російський контингент, який вивели із Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада, в Україну, ймовірно, піде не весь, вважає офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий оглядач Ігаль Левін. Таку думку він висловив в коментарі LIGA.net.

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За його словами, можливо, якусь частину Росія перекине до Лівії. Водночас Левін наголосив, що контингент РФ у Сирії був невеликим, якщо порівнювати з 2015-2016 роками.

"Там залишалося буквально кілька сотень офіцерів-фахівців. Тобто це не той контингент, який був у них у 2015-2016 роках. Вони, грубо кажучи, кількісно жодним чином не впливають, хай би куди їх перекинули", – додав військовий оглядач.

Він зазначив, що в Сирії у росіян залишалися кораблі, які вони не можуть завести до Чорного моря, літаки й невелика кількість гелікоптерів. Але всі боєздатні російські льотчики вже беруть участь у війні проти України.

"Там не було льотчиків-асів. Якщо вони переберуться до вас, це також не впливає на поле бою. І так всі найбоєздатніші літаки та льотчики уже проти вас воюють", – констатував Левін.