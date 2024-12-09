Обозреватель Левин: Выведенный из Сирии контингент РФ в Украину, вероятно, пойдет не весь
Российский контингент, выведенный из Сирии после падения режима диктатора Башара Асада, в Украину, вероятно, пойдет не весь, считает офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.
По его словам, возможно, какую-то часть Россия перебросит в Ливию. В то же время Левин подчеркнул, что контингент РФ в Сирии был невелик, если сравнивать с 2015-2016 годами.
"Там оставалось буквально несколько сотен офицеров-специалистов. То есть это не тот контингент, который был у них в 2015-2016 годах. Они, грубо говоря, количественно никак не влияют, куда бы их не перебросили", — добавил военный обозреватель.
Он отметил, что в Сирии у россиян оставались корабли, которые они не могут завести в Черное море, самолеты и небольшое количество вертолетов. Но все боеспособные российские летчики уже участвуют в войне против Украины.
"Там не было летчиков-асов. Если они переберутся к вам, это также не влияет на поле боя. И так все боеспособные самолеты и боеспособные летчики против вас воюют", — констатировал Левин.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.
- Украинская военная разведка заявила, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- Впоследствии ГУР сообщило, что Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора и его приближенных – данные о якобы сбивании или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия.