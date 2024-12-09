Обозреватель Левин: Выведенный из Сирии контингент РФ в Украину, вероятно, пойдет не весь

Сирия (Фото: Mohammed Al-Rifai/EPA)

Российский контингент, выведенный из Сирии после падения режима диктатора Башара Асада, в Украину, вероятно, пойдет не весь, считает офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, возможно, какую-то часть Россия перебросит в Ливию. В то же время Левин подчеркнул, что контингент РФ в Сирии был невелик, если сравнивать с 2015-2016 годами.

"Там оставалось буквально несколько сотен офицеров-специалистов. То есть это не тот контингент, который был у них в 2015-2016 годах. Они, грубо говоря, количественно никак не влияют, куда бы их не перебросили", — добавил военный обозреватель.

Он отметил, что в Сирии у россиян оставались корабли, которые они не могут завести в Черное море, самолеты и небольшое количество вертолетов. Но все боеспособные российские летчики уже участвуют в войне против Украины.

"Там не было летчиков-асов. Если они переберутся к вам, это также не влияет на поле боя. И так все боеспособные самолеты и боеспособные летчики против вас воюют", — констатировал Левин.