ГУР: Россияне планируют перебросить часть военной техники из Сирии в Ливию

5 января в Тартус должны прибыть два больших десантных корабля и сухогруз

База в Сирии (Иллюстративное фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Россияне планируют перебросить часть военной техники из Сирии в Африку, а именно в Ливию. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

По данным разведки, на военно-морской базе в сирийском городе Тартус россияне ожидают своих военных кораблей для вывоза военной техники и вооружения. Там находятся в частности наемники подконтрольного Министерству обороны РФ "Африканского корпуса".

5 января в сирийский порт должны прибыть большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также сухогруз Sparta. Сейчас они находятся на переходе к Тартусу в акватории Средиземного моря.

На борту "Александра Отраковского" находится начальник штаба 121 бригады десантных кораблей флота государства-агрессора капитан первого ранга Юрий Давитян, утверждают в ГУР.

А 8 января в Тартус планируют зайти еще два российских судна – универсальное грузовое судно Sparta II и танкер "Иван Скобелев", которые сейчас намерены пересечь Гибралтарский пролив.

Грузовые корабли Sparta и Sparta II россияне планируют привлечь для перевозки военной техники и вооружений из Сирии в Ливию. Еще один военный корабль РФ из состава оперативного соединения Военно-морских сил России в Средиземном море – фрегат "Адмирал Головко" – планирует осуществить дозаправку.

Тем временем в России на одном из аэродромов во Владимирской области разгрузили, вероятно, вывезенные из Сирии бронетранспортеры.