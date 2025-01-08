Войска РФ из Сирии не изменят ситуацию в Украине. Их используют в другом месте – Семиволос

Игорь Семиволос (скриншот видео)

Если Россия решит перебросить войска из Сирии в Украину, то они "закончатся" примерно через 10 дней боев. Но смысла это делать у врага нет, сказал в интервью LIGA.net директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"В случае их перебрасывания в Украину это ну шесть, семь, восемь, 10 дней боев и все, и их больше нет. То есть это не те силы, которые могут радикально изменить ситуацию на фронте. Поэтому, соответственно, очевидно нет смысла перебрасывать их, скажем, в Украину", – сказал он.

По словам Семиволоса, России есть смысл усилить этими войсками свои группировки, например, в Сирии, Ливии и Африке. Кремль не покидает чувство, что "игра не завершена" и он ожидает, что на каком-то этапе обстоятельства могут измениться. Поэтому этот контингент нужен РФ на Ближнем Востоке, считает востоковед.

"Поэтому, скорее всего, большая часть этих войск будет переброшена если и когда, точнее, когда решение о закрытии баз будет принято окончательно, будет переброшена в Ливию", – сказал он.

Однако, как отметил Семиволос, увеличение российского присутствия в Ливии уже вызывает недовольство среди ливийцев. Это может служить дополнительным стимулом и мотивом воевать против россиян.

Он подчеркнул, что, несмотря на этот фактор, у России есть возможность перебросить свои войска в город Бенгази в Ливии и, скорее всего, так и произойдет.