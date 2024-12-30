Зеленський заявив про готовність розвивати відносини із Сирією. У МЗС розкрили плани
Президент Володимир Зеленський прокоментував візит української делегації до Сирії. Він зазначив, що Україна готова розвивати стратегічні відносини з країною.
"Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини... Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії", – написав президент.
Він повідомив, що дав доручення міністрам іноземних справ Андрію Сибізі та аграрної політики Віталі Ковалю відвідати Дамаск. Відбулися "важливі перемовини" із лідером сирійської адміністрації Ахмедом Аш-Шараа і кількома міністрами.
Президент зазначив, що Україна, як і обіцяла, доставить до Сирії продовольчу допомогу. Перші 500 тонн пшеничного борошна мають прибути вже 31 грудня, їх привезуть понад два десятки вантажівок.
"А далі будуть нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах", – зазначив Зеленський.
У МЗС підкреслили, що візит українського міністра до Сирії відбувся вперше за багато років.
"Зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час", – заявили у міністерстві.
Зазначається, що Україна готова ділитися із Сирією досвідом збирання доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини.
Окрім цього, Україна готова дозволити навчання сирійських студентів в українських вишах та розраховує на відновлення дипломатичних відносин із країною.
- 8 грудня, після падіння режиму Асада, близького союзника Росії, Сибіга заявив, що Київ готовий відновити відносини із Сирією. 27 грудня в МЗС повідомили, що Україна встановила контакт із новою сирійською владою.
- 23 грудня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися питання роботи із Сирією після падіння режиму Асада.
- 29 грудня фактичний лідер Сирії заявив, що не хоче псувати стосунки з Росією.
- 30 грудня Сибіга зустрівся із головою адміністрації Сирії Ахмедом Аль-Шараа.