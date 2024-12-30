Зеленський заявив про готовність розвивати відносини із Сирією. У МЗС розкрили плани

Андрій Сибіга та Ахмед Аль-Шараа (Фото:x.com/andrii_sybiha(

Президент Володимир Зеленський прокоментував візит української делегації до Сирії. Він зазначив, що Україна готова розвивати стратегічні відносини з країною.

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"Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини... Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії", – написав президент.

Він повідомив, що дав доручення міністрам іноземних справ Андрію Сибізі та аграрної політики Віталі Ковалю відвідати Дамаск. Відбулися "важливі перемовини" із лідером сирійської адміністрації Ахмедом Аш-Шараа і кількома міністрами.

Президент зазначив, що Україна, як і обіцяла, доставить до Сирії продовольчу допомогу. Перші 500 тонн пшеничного борошна мають прибути вже 31 грудня, їх привезуть понад два десятки вантажівок.

"А далі будуть нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах", – зазначив Зеленський.

У МЗС підкреслили, що візит українського міністра до Сирії відбувся вперше за багато років.

"Зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час", – заявили у міністерстві.

Зазначається, що Україна готова ділитися із Сирією досвідом збирання доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини.

Окрім цього, Україна готова дозволити навчання сирійських студентів в українських вишах та розраховує на відновлення дипломатичних відносин із країною.