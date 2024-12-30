Зеленский заявил о готовности развивать отношения с Сирией. В МИД раскрыли планы

Андрей Сибига и Ахмед Аль-Шараа (Фото:x.com/andrii_sybiha(

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит украинской делегации в Сирию. Он отметил, что Украина готова развивать стратегические отношения со страной.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения... Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетие диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии", – написал президент.

Он сообщил, что дал поручение министрам иностранных дел Андрею Сибиге и аграрной политики Виталию Ковалю посетить Дамаск. Состоялись "важные переговоры" с лидером сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа и несколькими министрами.

Президент отметил, что Украина, как и обещала, доставит в Сирию продовольственную помощь. Первые 500 тонн пшеничной муки должны прибыть уже 31 декабря, их привезут более двух десятков грузовиков.

"А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих областях", – отметил Зеленский.

В МИД подчеркнули, что визит украинского министра в Сирию состоялся впервые за многие годы.

"Сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет некоторое время", – заявили в министерстве.

Украина готова делиться с Сирией опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности за совершенные преступления.

Кроме того, Украина готова разрешить обучение сирийских студентов в украинских вузах и рассчитывает на возобновление дипломатических отношений со страной.