Зеленский заявил о готовности развивать отношения с Сирией. В МИД раскрыли планы
Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит украинской делегации в Сирию. Он отметил, что Украина готова развивать стратегические отношения со страной.
"Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения... Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетие диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии", – написал президент.
Он сообщил, что дал поручение министрам иностранных дел Андрею Сибиге и аграрной политики Виталию Ковалю посетить Дамаск. Состоялись "важные переговоры" с лидером сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа и несколькими министрами.
Президент отметил, что Украина, как и обещала, доставит в Сирию продовольственную помощь. Первые 500 тонн пшеничной муки должны прибыть уже 31 декабря, их привезут более двух десятков грузовиков.
"А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих областях", – отметил Зеленский.
В МИД подчеркнули, что визит украинского министра в Сирию состоялся впервые за многие годы.
"Сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет некоторое время", – заявили в министерстве.
Украина готова делиться с Сирией опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности за совершенные преступления.
Кроме того, Украина готова разрешить обучение сирийских студентов в украинских вузах и рассчитывает на возобновление дипломатических отношений со страной.
- 8 декабря, после падения режима Асада, близкого союзника России, Сибига заявил, что Киев готов возобновить отношения с Сирией. 27 декабря в МИД сообщили, что Украина установила контакт с новыми сирийскими властями.
- 23 декабря Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы работы с Сирией после падения режима Асада.
- 29 декабря фактический лидер Сирии заявил, что не хочет портить отношения с Россией.
- 30 декабря Сибига встретился с главой администрации Сирии Ахмедом Аль-Шараа.