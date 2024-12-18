Зеленский не ответил, помогала ли Украина сирийским повстанцам

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что "нет официальной информации" в ответ на вопрос, помогала ли Украина сирийским повстанцам. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Parisien.

"Нет, нет такой официальной информации. Мы сегодня говорим о гуманитарном треке. То, что мы действительно готовы помочь населению Сирии: помочь с мукой, пшеницей, кукурузой, помочь с маслом", – ответил Зеленский.

Президент подтвердил, что на этот счет действительно были контакты и Украина готовит такую гуманитарную помощь.

Ранее, 10 декабря, в американском издании The Washington Post вышла колонка журналиста Дэвида Игнатия. В тексте он со ссылкой на собственные источники заявил, что примерно за месяц до успешного наступления повстанцев Украина якобы направила около 20 опытных операторов БпЛА и около 150 FPV-дронов (беспилотников-камикадзе с видом от первого лица) в штаб повстанцев в городе Идлиб.

Собеседники Игнатия утверждали, что Украина якобы сделала это для помощи группе Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), базировавшейся там основной военной силе повстанцев.

И хотя источники в западных разведках заявили журналисту, что помощь Киева сыграла "лишь скромную роль" в свержении диктатора Башара Асада, но сам автор отметил, что это действие было заметно как "часть более широких усилий Украины с целью тайного удара по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и в самой России".

На вопрос LIGA.net по поводу этой информации в Главном управлении разведки ответили, что пока не могут комментировать такие данные.

Следует отметить, что вышеупомянутая ХТШ признана террористической не только в России (союзницы Асада), но и на Западе. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что его государство установило прямой контакт с организацией, но ее статус в Штатах пока не был отменен. В прошлом ХТШ была связана с террористической группировкой Аль-Каида, однако в последние годы в самой организации заявили об уходе от радикального исламизма (подробнее здесь).

ГУР последовательно не комментирует данные о якобы ее операциях в Азии и Африке. В то же время такие данные со ссылкой на анонимные источники из разведки периодически появляются в медиа. Так, в июле украинское издание Kyiv Post опубликовало видео того, как спецназовцы ГУР нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии, а собеседник LIGA.net в спецслужбе подтвердил факт этой боевой работы.