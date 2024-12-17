Reuters: У Дамаска нашли массовые захоронения 100 000 человек, замученных режимом Асада

"100 000 – это самая скромная оценка количества тел, похороненных на этом месте. Это очень консервативная оценка", – сказал правозащитник Муаз Мустафа

Иллюстративное фото: ЕРА/YOUSSEF BADAW

Правозащитники заявили об обнаружении массового захоронения неподалеку от Дамаска, в котором находятся тела по меньшей мере 100 000 человек, убитых во время правления беглого диктатора Башара Асада. Захоронение, по их данным, являются одним из пяти таких мест в Сирии, передает Reuters.

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Руководитель организации "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" Муаз Мустафа, работающая в США, в телефонном интервью журналистам рассказал, что могила расположена в районе Аль-Кутайфа в 40 км от Дамаска.

Он уточнил, что информация об этих захоронениях базируется на показаниях рабочих, которые смогли сбежать из страны.

"100 000 – это самая скромная оценка количества тел, похороненных на этом месте. Это очень, очень консервативная оценка", – сказал Мустафа.

Правозащитник также отметил, что массовых захоронений в Сирии может быть значительно больше пяти. Он добавил, что среди погибших, кроме сирийских жертв, есть граждане США, Великобритании и других стран.

По его словам, разведывательное управление сирийских военно-воздушных сил занималось транспортировкой тел. Сначала их свозили в военные госпитали, где людей пытали до смерти, а затем передавали разным разведывательным подразделениям. Впоследствии тела доставляли в места массового захоронения.

Мустафа рассказал, что для этого использовалось муниципальное похоронное бюро Дамаска, а его сотрудники помогали разгружать тела из рефрижераторных грузовиков.

Правозащитная организация общалась с водителями и бульдозеристами, которых принуждали копать массовые могилы, говорит он. По словам Мустафы, им часто приказывали уплотнять тела, чтобы они разместились, а затем засыпать их землей.

Он также выразил обеспокоенность тем, что эти места захоронений остаются незащищенными. Гуманитарный деятель отметил необходимость их сохранения, чтобы сберечь доказательства для будущих расследований.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

13 декабря стало известно, что Украина, мировой производитель и экспортер зерна и масличных культур, готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима Башара Асада.

14 декабря Дания ввела финансовую программу для сирийских беженцев, добровольно возвращающихся в Сирию. Взрослым выплачивается 200 000 датских крон (около 26 818 евро), а на каждого ребенка – 50 000 крон (приблизительно 6700 евро).