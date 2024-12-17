Reuters: У Дамаска нашли массовые захоронения 100 000 человек, замученных режимом Асада
Правозащитники заявили об обнаружении массового захоронения неподалеку от Дамаска, в котором находятся тела по меньшей мере 100 000 человек, убитых во время правления беглого диктатора Башара Асада. Захоронение, по их данным, являются одним из пяти таких мест в Сирии, передает Reuters.
Руководитель организации "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" Муаз Мустафа, работающая в США, в телефонном интервью журналистам рассказал, что могила расположена в районе Аль-Кутайфа в 40 км от Дамаска.
Он уточнил, что информация об этих захоронениях базируется на показаниях рабочих, которые смогли сбежать из страны.
"100 000 – это самая скромная оценка количества тел, похороненных на этом месте. Это очень, очень консервативная оценка", – сказал Мустафа.
Правозащитник также отметил, что массовых захоронений в Сирии может быть значительно больше пяти. Он добавил, что среди погибших, кроме сирийских жертв, есть граждане США, Великобритании и других стран.
По его словам, разведывательное управление сирийских военно-воздушных сил занималось транспортировкой тел. Сначала их свозили в военные госпитали, где людей пытали до смерти, а затем передавали разным разведывательным подразделениям. Впоследствии тела доставляли в места массового захоронения.
Мустафа рассказал, что для этого использовалось муниципальное похоронное бюро Дамаска, а его сотрудники помогали разгружать тела из рефрижераторных грузовиков.
Правозащитная организация общалась с водителями и бульдозеристами, которых принуждали копать массовые могилы, говорит он. По словам Мустафы, им часто приказывали уплотнять тела, чтобы они разместились, а затем засыпать их землей.
Он также выразил обеспокоенность тем, что эти места захоронений остаются незащищенными. Гуманитарный деятель отметил необходимость их сохранения, чтобы сберечь доказательства для будущих расследований.
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