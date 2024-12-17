Reuters: Біля Дамаска виявили масові поховання 100 000 людей, закатованих режимом Асада
Правозахисники заявили про виявлення масового поховання неподалік Дамаска, у якому знаходяться тіла щонайменше 100 000 людей, убитих під час правління диктатора-втікача Башара Асада. Це поховання, за їхніми даними, є одним із п’яти таких місць у Сирії, передає Reuters.
Керівник організації "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" Муаз Мустафа, що працює у США, в телефонному інтерв’ю журналістам розповів, що могила розташована в районі Аль-Кутайфа за 40 км від Дамаска.
Він уточнив, що інформація про ці поховання базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни.
"100 000 — це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка", – сказав Мустафа.
Правозахисник також зазначив, що масових поховань у Сирії може бути значно більше, ніж п’ять. Він додав, що серед загиблих, окрім сирійських жертв, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.
За його словами, розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил займалося транспортуванням тіл. Спочатку їх звозили до військових шпиталів, де людей катували до смерті, а потім передавали різним розвідувальним підрозділам. Згодом тіла доставляли до місць масового поховання.
Мустафа розповів, що для цього використовували муніципальне похоронне бюро Дамаска, а його працівники допомагали розвантажувати тіла з рефрижераторних вантажівок.
Правозахисна організація спілкувалася з водіями та бульдозеристами, яких змушували копати масові могили, каже він. За словами Мустафи, їм часто наказували ущільнювати тіла, щоб вони помістилися, а потім засипати їх землею.
Він також висловив стурбованість тим, що ці місця поховань залишаються незахищеними. Гуманітарний діяч наголосив на необхідності їх збереження, щоб не втратити докази для майбутніх розслідувань.
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