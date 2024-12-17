Reuters: Біля Дамаска виявили масові поховання 100 000 людей, закатованих режимом Асада

"100 000 — це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка", – сказав правозахисник Муаз Мустафа

Ілюстративне фото: ЕРА/YOUSSEF BADAW

Правозахисники заявили про виявлення масового поховання неподалік Дамаска, у якому знаходяться тіла щонайменше 100 000 людей, убитих під час правління диктатора-втікача Башара Асада. Це поховання, за їхніми даними, є одним із п’яти таких місць у Сирії, передає Reuters.

Керівник організації "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" Муаз Мустафа, що працює у США, в телефонному інтерв’ю журналістам розповів, що могила розташована в районі Аль-Кутайфа за 40 км від Дамаска.

Він уточнив, що інформація про ці поховання базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни.

"100 000 — це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка", – сказав Мустафа.

Правозахисник також зазначив, що масових поховань у Сирії може бути значно більше, ніж п’ять. Він додав, що серед загиблих, окрім сирійських жертв, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

За його словами, розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил займалося транспортуванням тіл. Спочатку їх звозили до військових шпиталів, де людей катували до смерті, а потім передавали різним розвідувальним підрозділам. Згодом тіла доставляли до місць масового поховання.

Мустафа розповів, що для цього використовували муніципальне похоронне бюро Дамаска, а його працівники допомагали розвантажувати тіла з рефрижераторних вантажівок.

Правозахисна організація спілкувалася з водіями та бульдозеристами, яких змушували копати масові могили, каже він. За словами Мустафи, їм часто наказували ущільнювати тіла, щоб вони помістилися, а потім засипати їх землею.

Він також висловив стурбованість тим, що ці місця поховань залишаються незахищеними. Гуманітарний діяч наголосив на необхідності їх збереження, щоб не втратити докази для майбутніх розслідувань.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

13 грудня стало відомо, що Україна, світовий виробник та експортер зерна й олійних культур, готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Башара Асада.

14 грудня Данія запровадила фінансову програму для сирійських біженців, які добровільно повертаються до Сирії. Дорослим виплачують 200 000 данських крон (близько 26 818 євро), а на кожну дитину – 50 000 крон (приблизно 6700 євро).