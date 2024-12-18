Зеленський не відповів, чи допомагала Україна сирійським повстанцям

Раніше колумніст The Washington Post з посиланнями на джерела заявив, що українська розвідка допомагала дронами. ГУР послідовно не коментує такі дані

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що "немає офіційної інформації" у відповідь на запитання, чи допомагала Україна сирійським повстанцям. Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien.

"Ні, немає такої офіційної інформації. Ми сьогодні говоримо про гуманітарний трек. Те, що ми дійсно готові допомогти населенню Сирії: допомогти з борошном, з пшеницею, з кукурудзою, допомогти з олією", – відповів Зеленський.

Президент підтвердив, що з цього приводу дійсно були контакти й Україна готує таку гуманітарну допомогу.

Раніше, 10 грудня, в американському виданні The Washington Post вийшла колонка журналіста Девіда Ігнатія. У тексті він з посиланням на власні джерела заявив, що приблизно за місяць до успішного наступу повстанців Україна нібито скерувала близько 20 досвідчених операторів БпЛА та близько 150 FPV-дронів (безпілотників-камікадзе з видом від першої особи) до штабу повстанців в місті Ідліб.

Співрозмовники Ігнатія стверджували, що Україна буцімто зробила це для допомоги групі Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ), основній військовій силі повстанців, яка базувалася там.

І хоча джерела у західних розвідках заявили журналісту, що допомога Києва зіграла "лише скромну роль" у поваленні диктатора Башара Асада, але сам автор зазначив, що ця дія була помітна як "частина ширших зусиль України з метою таємного удару по російських операціях на Близькому Сході, в Африці та в самій Росії".

На запитання LIGA.net щодо цієї інформації у Головному управлінні розвідки відповіли, що наразі не можуть коментувати такі дані.

Слід зауважити, що вищезгадана ХТШ наразі визнана терористичною не лише в Росії (союзниці Асада), але й на Заході. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що його держава встановила прямий контакт з організацією, але її статус у Штатах наразі не був скасований. У минулому ХТШ була пов'язана з терористичним угрупуванням Аль-Каїда, проте в останні роки у самій організації заявили про відхід від радикального ісламізму (детальніше тут).

ГУР послідовно не коментує дані про нібито її операції в Азії та Африці. Водночас такі дані з посиланням на анонімні джерела з розвідки періодично з'являються у медіа. Так, у липні українське видання Kyiv Post опублікувало відео того, як спецпризначенці ГУР завдали нищівного удару по російській базі в Сирії, а співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив цю бойову роботу.