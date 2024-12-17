Нова влада Сирії заявила, що російській присутності немає місця у країні

"Я думаю, що Росія має переглянути свою присутність на сирійській території, а також свої інтереси", – заявив речник перехідного уряду

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Російській присутності у Сирії немає місця, заявив речник перехідного уряду країни Обейда Арнаут. Слова чиновника передає Euronews.

Він закликав Росію переглянути свою присутність у Сирії після падіння режиму її союзника, диктатора Башара Асада.

Росія контролює на території Сирії дві військові бази: авіабазу Хмеймім біля портового міста Латакія та військово-морську базу Тартус на узбережжі Середземного моря.

Обидві бази вважаються одними з найбільш стратегічно важливих форпостів Кремля, зокрема, Тартус є особливо важливим, оскільки надає РФ єдиний прямий доступ до Середземного моря та базу для проведення військово-морських навчань, базування військових кораблів та навіть розміщення атомних підводних човнів, зауважує Euronews.

Речник нового уряду Сирії зазначив, що нещодавні дії Росії в країні були неоднозначними.

Він підкреслив: рішення росіян з виводу військових кораблів з портів та переміщення військової техніки з баз не вказує чітко, чи дійсно Кремль виходить з країни, чи це частина регулярних переміщень військ.

"Я думаю, що Росія має переглянути свою присутність на сирійській території, а також свої інтереси", – заявив Арнаут.

Він додав: інтереси РФ були пов'язані зі злочинним режимом Асада, тепер же вона може переосмислити це та взяти на себе ініціативу звернутися до нової влади, аби показати, що вона "не має ворожнечі з сирійським народом" і що ера диктатора нарешті закінчилася".

Раніше, 14 грудня, агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази й веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.

Водночас 16 грудня ГУР повідомило, що Росія продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад і техніку з території Сирії.

Тим часом очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни. Очільники МЗС країн Євросоюзу вважають, що для нового керівництва Сирії має бути умова позбутися російського впливу, оскільки ці бази також дозволяють росіянам вести діяльність щодо Африки та південних сусідів країни.