Новые власти Сирии заявили, что российскому присутствию нет места в стране

"Я думаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы", – заявил спикер переходного правительства

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Российскому присутствию в Сирии нет места, заявил спикер переходного правительства страны Обейда Арнаут. Слова чиновника передает Euronews.

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Он призвал Россию пересмотреть свое присутствие в Сирии после падения режима ее союзника, диктатора Башара Асада.

Россия контролирует на территории Сирии две военные базы: авиабазу Хмеймим у портового города Латакия и военно-морскую базу Тартус на побережье Средиземного моря.

Обе базы считаются одними из наиболее стратегически важных форпостов Кремля, в частности Тартус особенно важен, поскольку предоставляет РФ единый прямой доступ к Средиземному морю и базу для проведения военно-морских учений, базирования военных кораблей и даже размещения атомных подлодок, отмечает Euronews.

Представитель нового правительства Сирии отметил, что недавние действия России в стране были неоднозначными.

Он подчеркнул: решение россиян по выводу военных кораблей из портов и перемещение военной техники с баз не указывает четко, действительно Кремль выходит из страны или это часть регулярных перемещений войск.

"Я думаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы", – заявил Арнаут.

Он добавил: интересы РФ были связаны с преступным режимом Асада, теперь же она может переосмыслить это и взять на себя инициативу обратиться к новой власти, чтобы показать, что у нее "нет вражды с сирийским народом" и что эра диктатора наконец-то закончилась.

Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы и ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. В то же время подобные данные публиковал и Bloomberg.

В то же время 16 декабря ГУР сообщило, что Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии.

Тем временем глава евродипломатии Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны. Главы МИД стран Евросоюза считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие избавиться от российского влияния, поскольку эти базы также позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.