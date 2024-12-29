Фактический лидер Сирии заявил, что не хочет портить отношения с Россией

Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что не хочет, чтобы "Россия оставила Сирию таким образом", мол, это приведет к ухудшению отношений между странами

Ахмед аш-Шараа (Фото: ЕРА/МИД Турции)

Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью Al-Arabiya заявил, что после падения режима Башара Асада не хочет портить отношения с Россией.

Он подчеркнул, что Россия является "второй по мощности страной в мире" и имеет "стратегические интересы" в Сирии.

"Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию таким образом, это приведет к ухудшению ее отношений с нашей страной", – заявил аш-Шараа.

Также он выразил надежду, что новая администрация США под руководством Дональда Трампа упразднит санкции против Сирии.