Фактический лидер Сирии заявил, что не хочет портить отношения с Россией
Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью Al-Arabiya заявил, что после падения режима Башара Асада не хочет портить отношения с Россией.
Он подчеркнул, что Россия является "второй по мощности страной в мире" и имеет "стратегические интересы" в Сирии.
"Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию таким образом, это приведет к ухудшению ее отношений с нашей страной", – заявил аш-Шараа.
Также он выразил надежду, что новая администрация США под руководством Дональда Трампа упразднит санкции против Сирии.
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