Фактичний лідер Сирії заявив, що не хоче псувати відносини з Росією

Ахмед аш-Шараа наголосив, що не хоче, щоб "Росія залишила Сирію таким чином", мовляв, це призведе до погіршення відносин між країнами

Ахмед аш-Шараа (Фото: ЕРА/МЗС Туреччини)

Лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа в інтерв'ю Al-Arabiya заявив, що після падіння режиму Башара Асада не хоче псувати відносини з Росією.

Він підкреслив, що Росія є "другою за потужністю країною у світі" і має "стратегічні інтереси" в Сирії.

"Ми не хочемо, щоб Росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною", — заявив аш-Шараа.

Також він висловив надію, що нова адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа скасує санкції проти Сирії.