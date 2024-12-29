Фактичний лідер Сирії заявив, що не хоче псувати відносини з Росією
Ахмед аш-Шараа (Фото: ЕРА/МЗС Туреччини)

Лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа в інтерв'ю Al-Arabiya заявив, що після падіння режиму Башара Асада не хоче псувати відносини з Росією.

Він підкреслив, що Росія є "другою за потужністю країною у світі" і має "стратегічні інтереси" в Сирії.

"Ми не хочемо, щоб Росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною", — заявив аш-Шараа.

Також він висловив надію, що нова адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа скасує санкції проти Сирії.

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