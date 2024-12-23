Зеленський провів Ставку: обговорили співпрацю із Сирією після падіння режиму Асада

Україна готова працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, заявив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 23 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися питання роботи із Сирією після падіння режиму диктатора Башара Асада. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами президента, були доповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що принципово для безпеки сирійців та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність з Сирії.

"Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства", – сказав президент.

Він додав, що Україна готова працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема щодо України та всієї Європи.