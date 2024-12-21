Воєнна розвідка та МЗС евакуювали з Сирії понад 30 українців – фото, відео
У суботу, 21 грудня, Україна евакуювала з території Сирії через Ліван понад 30 осіб. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
34 людини (31 українця та трьох сирійців, родичів громадян України з законним правом в’їзду) евакуювали у результаті спецоперації ГУР та Міністерства закордонних справ. Серед групи – 15 дітей.
Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать до України.
"Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії – черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам – скрізь, всюди й завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", – прокоментував начальник ГУР Кирило Буданов.
ГУР подякувало за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані ― доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії SkyUp та владі Молдови.
- Раніше, ще до початку успішного наступу повстанців наприкінці листопада, з'являлися повідомлення про нібито причетність української розвідки до військової підтримки місцевої опозиції та операцій на території цієї арабської країни. Офіційних підтверджень цьому немає.
- Після падіння режиму Асада, близького союзника Росії, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий відновити відносини з Сирією.
- Читайте великий текст LIGA.net про те, які країни виграли та програли від краху асадівського режиму.