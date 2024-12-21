Военная разведка и МИД эвакуировали из Сирии более 30 украинцев – фото, видео

В субботу, 21 декабря, Украина эвакуировала с территории Сирии через Ливан более 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

34 человека (31 украинец и трое сирийцев, родственники граждан Украины с законным правом въезда) были эвакуированы в результате спецоперации ГУР и Министерства иностранных дел. Среди группы – 15 детей.

Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда отправятся в Украину.

"Совершена ныне важная операция по спасению украинцев из Сирии – очередное доказательство, что Украина помогает своим гражданам – везде, всюду и всегда. Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждой, кто оказался в беде", – прокомментировал начальник ГУР Кирилл Буданов.

ГУР поблагодарило за помощь в осуществлении миссии ливанской стороне, в частности генерального менеджера спортивных и молодежных заведений в Ливане – доктора Наджи Хаммуда, а также авиакомпанию Sky Up и власти Молдовы.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР