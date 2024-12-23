Зеленский провел Ставку: обсудили сотрудничество с Сирией после падения режима Асада

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 23 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы работы с Сирией после падения режима диктатора Башара Асада. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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По словам президента, были доклады Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что принципиально для безопасности сирийцев и региона убрать любое российское присутствие из Сирии.

"Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все нужные для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставке продовольствия", – сказал президент.

Он добавил, что Украина готова работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы.