МЗС: Україна встановила контакт з новою сирійською владою
Україна вже встановила контакт з керівництвом Сирії, яке прийшло до влади після падіння режиму диктатора Башара Асада. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
На запитання про можливість відновлення дипломатичних відносин з Дамаском він відповів, що робота в цьому напрямку активно триває.
"Ми робили заяву, в якій окреслювали готовність України до відновлення дипломатичних відносин. Ми будемо дивитися, як буде діяти новий уряд. Ми розуміємо, що попередній режим Асада, власне, визнав порушення територіальної цілісності України", – сказав Тихий.
Він додав, що саме через це були розірвані дипломатичні відносини з Сирією.
"Якщо ця політика зміниться – ми будемо готові відновлювати дипломатичні відносини. Крім того, вже встановлений контакт з новою сирійською владою, зокрема і на рівні міністрів", – заявив речник МЗС.
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