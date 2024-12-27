МИД: Украина установила контакт с новыми сирийскими властями

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина уже установила контакт с руководством Сирии, которое пришло к власти после падения режима диктатора Башара Асада. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

На вопрос о возможности возобновления дипломатических отношений с Дамаском он ответил, что работа в этом направлению активно продолжается.

"Мы делали заявление, в котором определяли готовность Украины к восстановлению дипломатических отношений. Мы будем смотреть, как будет действовать новое правительство. Мы понимаем, что предыдущий режим Асада, собственно, признал нарушение территориальной целостности Украины", – сказал Тихий.

Он добавил, что именно из-за этого были разорваны дипломатические отношения с Сирией.

"Если эта политика изменится – мы будем готовы возобновлять дипломатические отношения. Кроме того, уже установлен контакт с новыми сирийскими властями, в том числе и на уровне министров", – заявил спикер МИД.