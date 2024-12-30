Сибига в Сирии встретился с главой новой администрации страны – фото

Андрей Сибига и Ахмед Аль-Шараа (Фото:x.com/andrii_sybiha(

Министр иностранных дел Андрей Сибига 30 декабря прибыл в Сирию, где встретился с лидером новой администрации Ахмедом Аль-Шараа. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (Twitter).

Сибига отметил, что в ходе беседы с новым лидером Сирии передал ему послание от президента Владимира Зеленского: "Мы с вами и готовы помочь в восстановлении нормальной жизни, стабильности и продовольственной безопасности".

Глава МИД отметил, что Украина полагается на новую Сирию, которая уважает международное право, в том числе и суверенитет Украины.

"Это проложит путь к полному восстановлению наших дипломатических связей, политического диалога и дипломатического присутствия. Мы готовы развивать сотрудничество в ряде направлений", – отметил украинский дипломат.

ДОПОЛНЕНО В 12:36. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии украинским СМИ сообщил, что идея активизировать контакты с Сирией принадлежит украинскому президенту.

"Направили в Сирию продовольствие, первую партию, будут еще – в рамках программы "Зерно из Украины". Обсуждаем некоторые чувствительные вопросы, в том числе политические. Сейчас президент ждет отчета об этом визите и переговорах от Сибиги", – отметил Литвин.

Как сообщает Alquds, в состав украинской делегации также вошли министр сельского хозяйства Виталий Коваль и специальный посланник президента Максим Аль-Солх.

По информации Al-Arabiya, на встрече обсудили продовольственную помощь. В частности, глава МИД заявил, что Украина готова помочь сирийскому народу восстановить стабильность и продовольственную безопасность.

Также сообщается, что Сибига предложил помощь Сирии в раскрытии доказательств преступлений режима Башара Асада. А Глава МИД Сирии заявил, что стратегическое партнерство с Украиной планируется на нескольких уровнях.