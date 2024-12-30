Сибіга у Сирії зустрівся з головою нової адміністрації країни – фото

Андрій Сібіга та Ахмед Аль-Шараа (Фото:x.com/andrii_sybiha(

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 грудня прибув до Сирії, де зустрівся з лідером нової адміністрації Ахмедом Аль-Шараа. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х (Twitter).

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Сибіга зазначив, що під час бесіди з новим лідером Сирії передав йому послання від президента Володимира Зеленського: "Ми з вами і готові допомогти у відновленні нормального життя, стабільності та продовольчої безпеки".

Глава МЗС зазначив, що Україна покладається на нову Сирію, яка поважає міжнародне право, зокрема й суверенітет України.

"Це прокладе шлях до повного відновлення наших дипломатичних зв'язків, політичного діалогу та дипломатичної присутності. Ми готові розвивати співпрацю у низці напрямків", – зазначив український дипломат.

ДОПОВНЕНО О 12:36. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі українським ЗМІ повідомив, що ідея активізувати контакти з Сирією належить українському президенту.

"Направили в Сирію продовольство, першу партію, будуть ще – в рамках програми "Зерно з України". Обговорюємо деякі чутливі питання, зокрема політичні. Зараз президент чекає звіту про цей візит і перемовини від Сибіги", – зазначив Литвин.

Як повідомляє Alquds, до складу української делегації також увійшли міністр сільського господарства Віталій Коваль та спеціальний посланник президента Максим Аль-Солх.

За інформацією Al-Arabiya, на зустрічі було обговорено продовольчу допомогу. Зокрема, глава МЗС заявив, що Україна готова допомогти сирійському народу відновити стабільність та продовольчу безпеку.

Також повідомляється, що Сибіга запропонував допомогу Сирії у розкритті доказів злочинів режиму Башара Асада. А глава МЗС Сирії заявив, що стратегічне партнерство з Україною планується на кількох рівнях.