"Немає жодної причини лишати". Україна виступила за вивід російських баз із Сирії
Україна виступає за вихід Росії з Сирії та втрату агресором військових баз на території цієї країни. Таку заяву зробив очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
"Справедливим і логічним результатом років скидання Росією бочкових бомб на сирійські міста та громади й жорстокого вбивства невинних жінок, дітей і старших людей буде вихід Москви із Сирії та втрата нею військових баз у цій країні", – написав він.
За словами посадовця, російська військова присутність буде нести регіону лише більшу дестабілізацію, а не стабільність.
Сибіга зазначив, що "так завжди було", і навіть союзники РФ не можуть покладатися на Москву, оскільки у критичний момент "росіяни просто тікають, залишаючи їх напризволяще", що було перевірено багато разів ще до падіння режиму Башара Асада.
"Немає жодної причини, чому російські військові бази мають залишатися в Сирії. За нашим досвідом, що б не обіцяли росіяни, вони порушать усі обіцянки. Вбивство та брехня — це дві речі, в яких вони найбільш вправні", – підсумував міністр.
- Раніше, 14 грудня, агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази (морську базу Тартус та авіабазу Хмеймім), а також веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.
- 16 грудня очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни.
- Уже 17 грудня речник перехідного уряду Сирії заявив, що російській присутності у Сирії немає місця, і що РФ має переглянути свою присутність у країні.