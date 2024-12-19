"Немає жодної причини лишати". Україна виступила за вивід російських баз із Сирії

За словами голови МЗС, російська військова присутність буде нести регіону лише більшу дестабілізацію, а не стабільність

Володимир Путін на російській авіабазі Хмеймім у Сирії (Ілюстративне фото з 2017 року: EPA)

Україна виступає за вихід Росії з Сирії та втрату агресором військових баз на території цієї країни. Таку заяву зробив очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Справедливим і логічним результатом років скидання Росією бочкових бомб на сирійські міста та громади й жорстокого вбивства невинних жінок, дітей і старших людей буде вихід Москви із Сирії та втрата нею військових баз у цій країні", – написав він.

За словами посадовця, російська військова присутність буде нести регіону лише більшу дестабілізацію, а не стабільність.

Сибіга зазначив, що "так завжди було", і навіть союзники РФ не можуть покладатися на Москву, оскільки у критичний момент "росіяни просто тікають, залишаючи їх напризволяще", що було перевірено багато разів ще до падіння режиму Башара Асада.

"Немає жодної причини, чому російські військові бази мають залишатися в Сирії. За нашим досвідом, що б не обіцяли росіяни, вони порушать усі обіцянки. Вбивство та брехня — це дві речі, в яких вони найбільш вправні", – підсумував міністр.

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