"Нет никакой причины оставлять". Украина выступила за вывод российских баз из Сирии

По словам главы МИД, российское военное присутствие будет нести региону только большую дестабилизацию, а не стабильность

Владимир Путин на российской авиабазе Хмеймим в Сирии (Иллюстративное фото с 2017 года: EPA)

Украина выступает за выход России из Сирии и утрату агрессором военных баз на территории этой страны. Такое заявление сделал глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

"Справедливым и логичным результатом нескольких лет сброса Россией бочковых бомб на сирийские города и общины и жестокого убийства невинных женщин, детей и пожилых людей будет выход Москвы из Сирии и потеря ею военных баз в этой стране", – написал он.

По словам чиновника, российское военное присутствие будет нести региону только большую дестабилизацию, а не стабильность.

Сибига отметил, что "так всегда было", и даже союзники РФ не могут полагаться на Москву, поскольку в критический момент "россияне просто убегают, оставляя их на произвол судьбы", что было проверено много раз еще до падения режима Башара Асада.

"Нет никакой причины, почему российские военные базы должны оставаться в Сирии. По нашему опыту, что бы ни обещали россияне, они нарушат все обещания. Убийство и ложь – это две вещи, в которых они наиболее искусны", – подытожил министр.

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