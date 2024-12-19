"Нет никакой причины оставлять". Украина выступила за вывод российских баз из Сирии
Украина выступает за выход России из Сирии и утрату агрессором военных баз на территории этой страны. Такое заявление сделал глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
"Справедливым и логичным результатом нескольких лет сброса Россией бочковых бомб на сирийские города и общины и жестокого убийства невинных женщин, детей и пожилых людей будет выход Москвы из Сирии и потеря ею военных баз в этой стране", – написал он.
По словам чиновника, российское военное присутствие будет нести региону только большую дестабилизацию, а не стабильность.
Сибига отметил, что "так всегда было", и даже союзники РФ не могут полагаться на Москву, поскольку в критический момент "россияне просто убегают, оставляя их на произвол судьбы", что было проверено много раз еще до падения режима Башара Асада.
"Нет никакой причины, почему российские военные базы должны оставаться в Сирии. По нашему опыту, что бы ни обещали россияне, они нарушат все обещания. Убийство и ложь – это две вещи, в которых они наиболее искусны", – подытожил министр.
- Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы (морскую базу Тартус и авиабазу Хмеймим), а также ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. В то же время, подобные данные публиковал и Bloomberg.
- 16 декабря глава евродипломатии Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны.
- Уже 17 декабря представитель переходного правительства Сирии заявил, что российскому присутствию в Сирии нет места, и что РФ должна пересмотреть свое присутствие в стране.