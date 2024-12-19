Россия перебрасывает ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию – спутниковые снимки WSJ

По мнению WSJ, это свидетельствует о попытке Москвы сохранить свое влияние на Ближнем Востоке

Фото: Maxar / The Wall Street Journal

Россия вывозит из Сирии системы противовоздушной обороны и другое вооружение, перебрасывая их в Ливию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, получившая соответствующие спутниковые снимки.

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Как выяснили журналисты, российские транспортные самолеты перевозили средства противовоздушной обороны, в том числе радары для комплексов С-400 и С-300, из сирийских баз на восток Ливии. Эти базы контролирует Халифа Хафтар, союзник Кремля и главнокомандующий Ливийской национальной армией.

Кроме вооружения Россия вывела из Сирии часть войск, авиацию и другие ресурсы. По мнению WSJ, это свидетельствует о попытке Москвы сохранить свое влияние на Ближнем Востоке. Если раньше это влияние обеспечивалось через режим диктатора-беглеца Башара Асада, теперь Кремль обращается к своему давнему партнеру в Ливии.

Ранее Россия уже имела военное присутствие в Ливии, в частности посредством террористов Группы Вагнера, сотрудничавших с силами Хафтара. Вагнеровцы использовали его базы как транзитные пункты для переброски в другие страны Африки.

Как отметил анонимный американский чиновник, с которым пообщались журналисты, пока неясно, останутся ли системы вооружений, в том числе компоненты С-400, в Ливии или их впоследствии вернут в Россию.

14 декабря 2024 года агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы и ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. В то же время подобные данные публиковал и Bloomberg.

16 декабря ГУР сообщило, что Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии.

Тем временем глава евродипломатии Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны. Главы МИД стран Евросоюза считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие — избавиться от российского влияния, поскольку эти базы тоже позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.