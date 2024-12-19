Росія перекидає засоби ППО та інше озброєння з Сирії до Лівії – супутникові знімки WSJ

На думку WSJ, це свідчить про спробу Москви зберегти свій вплив на Близькому Сході

Фото: Maxar / The Wall Street Journal

Росія вивозить з Сирії системи протиповітряної оборони та інше озброєння, перекидаючи їх до Лівії. Про це пише американська газета The Wall Street Journal, яка отримала відповідні супутникові знімки.

Як з'ясували журналісти, російські транспортні літаки перевозили засоби протиповітряної оборони, включно з радарами для комплексів С-400 і С-300, з сирійських баз на схід Лівії. Ці бази контролює Халіфа Хафтар, союзник Кремля та головнокомандувач Лівійської національної армії.

Окрім озброєння, Росія вивела з Сирії частину військ, авіацію та інші ресурси. На думку WSJ, це свідчить про спробу Москви зберегти свій вплив на Близькому Сході. Якщо раніше цей вплив забезпечувався через режим диктатора-втікача Башара Асада, тепер Кремль звертається до свого давнього партнера в Лівії.

Раніше Росія вже мала військову присутність у Лівії, зокрема через терористів Групи Вагнера, які співпрацювали з силами Хафтара. Вагнерівці використовували його бази як транзитні пункти для перекидання до інших країн Африки.

Як зазначив анонімний американський чиновник, з яким поспілкувалися журналісти, поки що незрозуміло, чи залишаться системи озброєнь, зокрема компоненти С-400, у Лівії, чи їх згодом повернуть до Росії.

14 грудня 2024 року агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази й веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.

16 грудня ГУР повідомило, що Росія продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад і техніку з території Сирії.

Тим часом очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни. Очільники МЗС країн Євросоюзу вважають, що для нового керівництва Сирії має бути умова — позбутися російського впливу, оскільки ці бази також дозволяють росіянам вести діяльність щодо Африки та південних сусідів країни.