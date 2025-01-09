Семиволос: Украина может использовать Сирию, чтобы выстроить позицию на Ближнем Востоке

Украина заинтересована в том, чтобы Россия "ушла вон" из Сирии, говорит востоковед

Игорь Семиволос (скриншот видео)

Украина заинтересована в том, чтобы переформатировать отношения с Сирией и построить новую стратегическую позицию на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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По его словам, сейчас к Сирии приковано внимание многих стран и Украина точно не должна "пасти задних". Семиволос подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы Россия "ушла вон" из Сирии и готова прилагать определенные усилия для этого.

В частности, речь идет о преодолении продовольственного кризиса – поставки зерна в Сирию уже начались.

"Таким образом, мы улучшаем свой имидж в арабском мире, потому что это всегда постоянная борьба... Постоянно нужно держать руку на пульсе и работать вокруг этого. Это хороший шаг, что мы работаем в этом направлении", – отметил востоковед.

Однако Семиволос подчеркнул, что это не только имиджевая история, но и выстраивание стратегических позиций на Ближнем Востоке. Но это будет зависеть от того, сможет ли Украина воспользоваться обстоятельствами.

"Ну, то есть имеется история, вокруг которой можно выстроить хорошее сотрудничество. А вот выстроим ли мы его, или нет – это уже будет зависеть от наших дальнейших действий ну и конечно желаний наших партнеров", – подчеркнул он.

Востоковед также отметил, что оппозиционные сирийцы с 2014 года помогали Украине и активизировали эту помощь в 2022 году. Хотя официально Сирия при Башаре Асаде признавала аннексию украинских территорий и голосовала против Украины на Генассамблее.

Речь идет о сирийских медиках, имеющих опыт работы в боевых действиях и преподававших тактическую медицину для украинских медиков. Также оппозиционеры перевозили в Украину полевые госпитали и оказывали другую "очень важную" помощь, о которой Семиволос решил не распространяться.