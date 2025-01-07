Зеленский предложил Швейцарии присоединиться к помощи Сирии
Президент Владимир Зеленский предложил Швейцарии присоединиться к поставкам продовольствия в Сирию. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 7 января.
Он отметил, что разговаривал с новой президентшей Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Обсудили коммуникацию с ключевыми партнерами, а также подготовку к двусторонней встрече.
Кроме того, Зеленский предложил присоединиться к стабилизации ситуации в Сирии.
"Я предложил Швейцарии присоединиться к поставке продовольствия в Сирию. Украинское продовольствие и финансовое участие Швейцарии – вместе с другими нашими партнерами в этой гуманитарной программе – это то, что может помочь народу Сирии наладить нормальную жизнь после войны и, что важно, после России в Сирии ", – подчеркнул президент.
Он отметил, что Россия оставляет после себя развалины, но совместно с другими странами можно восстановить нормальную жизнь как в Сирии, так и в Украине.
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