Главы МИД Германии и Франции приехали в Дамаск на переговоры с новыми властями Сирии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и глава дипломатии Германии Анналена Бербок встретятся с фактически новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа во время визита в Дамаск от имени Европейского Союза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД обеих стран.
Министры, отдельно прибывшие в Дамаск утром 3 января, также встретятся с представителями сирийского гражданского общества и посетят самую известную тюрьму Седная.
"Моя сегодняшняя поездка – вместе с французским коллегой и от имени ЕС – является четким сигналом сирийцам: новое политическое начало между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно", – заявила Бербок.
Сейчас цель состоит в том, чтобы Сирия снова стала уважаемым членом международного сообщества, добавила министр.
В материале говорится, что Барро и Бербок стали первыми министрами ЕС, посетившими Сирию после того, как 8 декабря повстанцы захватили Дамаск и заставили диктатора Башара Асада сбежать после более 13 лет гражданской войны.
Барро выразил надежду "на суверенную, стабильную и мирную Сирию" по прибытии в Дамаск, где он также посетил посольство Франции, закрытое с 2012 года.
Согласно французским дипломатическим источникам, Барро встретился с сирийским персоналом, который присматривал за объектами, и подтвердил необходимость работать над восстановлением дипломатического представительства.
- 8 декабря 2024 года, после падения режима Асада, близкого союзника России, Сибига заявил, что Киев готов возобновить отношения с Сирией.
- 27 декабря в МИД сообщили, что Украина установила контакт с новыми сирийскими властями.
- 30 декабря Сибига встретился с главой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа.