Главы МИД Германии и Франции приехали в Дамаск на переговоры с новыми властями Сирии

Они встретятся с представителями сирийского гражданского общества и посетят тюрьму Седная

Жан-Ноэль Барро в Сирии (Фото: STR)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и глава дипломатии Германии Анналена Бербок встретятся с фактически новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа во время визита в Дамаск от имени Европейского Союза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД обеих стран.

Министры, отдельно прибывшие в Дамаск утром 3 января, также встретятся с представителями сирийского гражданского общества и посетят самую известную тюрьму Седная.

"Моя сегодняшняя поездка – вместе с французским коллегой и от имени ЕС – является четким сигналом сирийцам: новое политическое начало между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно", – заявила Бербок.

Сейчас цель состоит в том, чтобы Сирия снова стала уважаемым членом международного сообщества, добавила министр.

В материале говорится, что Барро и Бербок стали первыми министрами ЕС, посетившими Сирию после того, как 8 декабря повстанцы захватили Дамаск и заставили диктатора Башара Асада сбежать после более 13 лет гражданской войны.

Барро выразил надежду "на суверенную, стабильную и мирную Сирию" по прибытии в Дамаск, где он также посетил посольство Франции, закрытое с 2012 года.

Согласно французским дипломатическим источникам, Барро встретился с сирийским персоналом, который присматривал за объектами, и подтвердил необходимость работать над восстановлением дипломатического представительства.