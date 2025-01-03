Глави МЗС Німеччини та Франції приїхали в Дамаск на перемовини з новою владою Сирії

Вони зустрінуться з представниками сирійського громадянського суспільства та відвідають тюрму Седная

Жан-Ноель Барро в Сирії (Фото: STR)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та глава дипломатії Німеччини Анналена Бербок зустрінуться з фактично новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа під час візиту в Дамаск від імені Європейського Союзу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на МЗС обох країн.

Міністри, які окремо прибули до Дамаска вранці 3 січня, також зустрінуться з представниками сирійського громадянського суспільства та відвідають найвідомішу в’язницю Седная.

"Моя сьогоднішня поїздка – разом із французьким колегою та від імені ЄС – є чітким сигналом сирійцям: новий політичний початок між Європою та Сирією, між Німеччиною та Сирією можливий", – заявила Бербок.

Зараз мета полягає в тому, щоб Сирія знову стала шанованим членом міжнародної спільноти, додала міністерка.

У матеріалі йдеться, що Барро та Бербок стали першими міністрами ЄС, які відвідали Сирію після того, як 8 грудня повстанці захопили Дамаск і змусили диктатора Башара Асада втекти після більш ніж 13 років громадянської війни.

Барро висловив сподівання "на суверенну, стабільну та мирну Сирію" після прибуття до Дамаска, де він також відвідав посольство Франції, яке було закрите з 2012 року.

Згідно з французькими дипломатичними джерелами, Барро зустрівся з сирійським персоналом, який доглядав за об’єктами, і підтвердив необхідність працювати над відновленням дипломатичного представництва.