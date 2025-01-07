Зеленський запропонував Швейцарії долучитися до допомоги Сирії

Він також обговорив із президенткою Швейцарії підготовку до двосторонньої зустрічі з Україною

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 7 січня.

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Він зазначив, що розмовляв із новою президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Обговорили комунікацію з ключовими партнерами, а також підготовку до двосторонньої зустрічі.

Окрім цього, Зеленський запропонував доєднатися до стабілізації ситуації в Сирії

"Я запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію. Українське продовольство та фінансова участь Швейцарії – разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі – це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після Росії в Сирії", – підкреслив президент.

Він зазначив, що Росія залишає по собі руїни, але спільно з іншими країнами можна відновити нормальне життя як у Сирії, так і в Україні.