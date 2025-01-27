Євросоюз призупинить деякі санкції проти Сирії – які умови
Європейський Союз призупинить санкції проти Сирії, які "перешкоджають стабілізації країни", повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС з іноземних справ у Брюсселі. Слова посадовця передає видання Politico.
Голова євродипломатії Кая Каллас також підтвердила, що 27 січня очікується рішення з "послаблення санкцій" проти Сирії.
"Сьогодні ми ухвалимо рішення... призупинити деякі санкції щодо енергетичного та транспортного секторів, а також фінансових установ", – повідомив голова французького МЗС.
В обмін на це, додав Барро, сирійська влада повинна буде почати політичний перехідний період, який має "залучити усіх сирійців", а також дати відсіч "будь-якому відродженню" терористичної Ісламської держави і забезпечити контроль та зниження усіх запасів хімічної зброї адміністрації диктатора Башара Асада.
Раніше, на початку січня, Барро та його німецька колега Анналена Бербок відвідали Сирію, де зустрічалися з очільником повстанців Абу Мохаммедом аль-Голані, фактичним лідером країни після падіння режиму Асада у грудні 2024-го.
Водночас ЄС продовжує вважати терористичною організацію угрупування Хаят Тахрір аш-Шам, яку очолює аль-Голані. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у грудні попереджала, що зміна режиму у Сирії "відкриває можливості, але не позбавлена ризиків".
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