Евросоюз приостановит некоторые санкции против Сирии – какие условия

Новой власти выдвинуты условия по политическому транзиту, противодействию ИГИЛ и контролю и уничтожению химического оружия

Жан-Ноэль Барро (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Европейский Союз приостановит санкции против Сирии, которые "препятствуют стабилизации страны", сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Слова должностного лица передает издание Politico.

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Глава евродипломатии Кая Каллас также подтвердила, что 27 января ожидается решение по "ослаблению санкций" против Сирии.

"Сегодня мы примем решение... приостановить некоторые санкции в отношении энергетического и транспортного секторов, а также финансовых учреждений", – сообщил глава французского МИД.

В обмен на это, добавил Барро, сирийские власти должны будут начать политический переходный период, который должен "привлечь всех сирийцев", а также дать отпор "любому возрождению" террористического Исламского государства и обеспечить контроль и снижение всех запасов химического оружия администрации диктатора Башара Асада.

Ранее, в начале января, Барро и его немецкая коллега Анналена Бербок посетили Сирию, где встречались с главой повстанцев Абу Мохаммедом аль-Голане, фактическим лидером страны после падения режима Асада в декабре 2024 года.

В то же время ЕС продолжает считать террористической организацией группировку Хаят Тахрир аш-Шам, возглавляемую аль-Голани. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре предупреждала, что смена режима в Сирии "открывает возможности, но не лишена рисков".