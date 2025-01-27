Евросоюз приостановит некоторые санкции против Сирии – какие условия
Европейский Союз приостановит санкции против Сирии, которые "препятствуют стабилизации страны", сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Слова должностного лица передает издание Politico.
Глава евродипломатии Кая Каллас также подтвердила, что 27 января ожидается решение по "ослаблению санкций" против Сирии.
"Сегодня мы примем решение... приостановить некоторые санкции в отношении энергетического и транспортного секторов, а также финансовых учреждений", – сообщил глава французского МИД.
В обмен на это, добавил Барро, сирийские власти должны будут начать политический переходный период, который должен "привлечь всех сирийцев", а также дать отпор "любому возрождению" террористического Исламского государства и обеспечить контроль и снижение всех запасов химического оружия администрации диктатора Башара Асада.
Ранее, в начале января, Барро и его немецкая коллега Анналена Бербок посетили Сирию, где встречались с главой повстанцев Абу Мохаммедом аль-Голане, фактическим лидером страны после падения режима Асада в декабре 2024 года.
В то же время ЕС продолжает считать террористической организацией группировку Хаят Тахрир аш-Шам, возглавляемую аль-Голани. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре предупреждала, что смена режима в Сирии "открывает возможности, но не лишена рисков".
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