Россияне все-таки вывозят технику из сирийского Тартуса – спутниковые снимки

Иллюстративное фото: Depositphotos

Спутниковые снимки подтверждают вывоз российской военной техники из сирийского порта Тартус. Об этом сообщает российская служба американского Радио Свобода.

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Издание публикует первые спутниковые снимки Тартуса в хорошем качестве, сделанные после начала загрузки российской военной техники, свезенной со всей Сирии, на суда Sparta и Sparta II.

Эти грузовые корабли принадлежат компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ.

Если сравнивать фотографии за 18 и 27 января, то видно, что Sparta II уже покинула порт, а вместе с судном с причала исчезла и значительная часть техники.

В то же время Sparta остается в порту, а ближайшая площадка к кораблю, пустовавшему 18 января, теперь заставлена контейнерами:

Спутниковый снимок: Радио Свобода

Спутниковый снимок: Радио Свобода

Спутниковый снимок: Радио Свобода

Спутниковый снимок: Радио Свобода

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12 января ГУР сообщал, что на тот момент трем российским кораблям все еще не разрешали зайти в Тартус, у одного из судов начали протекать баки с горючим. Новые снимки разведка пока не комментировала.

21 января порт в сирийском городе расторг с Россией соглашение об инвестициях.