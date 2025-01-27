Россияне все-таки вывозят технику из сирийского Тартуса – спутниковые снимки
Иллюстративное фото: Depositphotos

Спутниковые снимки подтверждают вывоз российской военной техники из сирийского порта Тартус. Об этом сообщает российская служба американского Радио Свобода.

Издание публикует первые спутниковые снимки Тартуса в хорошем качестве, сделанные после начала загрузки российской военной техники, свезенной со всей Сирии, на суда Sparta и Sparta II.

Эти грузовые корабли принадлежат компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ.

Если сравнивать фотографии за 18 и 27 января, то видно, что Sparta II уже покинула порт, а вместе с судном с причала исчезла и значительная часть техники.

В то же время Sparta остается в порту, а ближайшая площадка к кораблю, пустовавшему 18 января, теперь заставлена контейнерами:

Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
Спутниковый снимок: Радио Свобода
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