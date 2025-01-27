Россияне все-таки вывозят технику из сирийского Тартуса – спутниковые снимки
Спутниковые снимки подтверждают вывоз российской военной техники из сирийского порта Тартус. Об этом сообщает российская служба американского Радио Свобода.
Издание публикует первые спутниковые снимки Тартуса в хорошем качестве, сделанные после начала загрузки российской военной техники, свезенной со всей Сирии, на суда Sparta и Sparta II.
Эти грузовые корабли принадлежат компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ.
Если сравнивать фотографии за 18 и 27 января, то видно, что Sparta II уже покинула порт, а вместе с судном с причала исчезла и значительная часть техники.
В то же время Sparta остается в порту, а ближайшая площадка к кораблю, пустовавшему 18 января, теперь заставлена контейнерами:
- 12 января ГУР сообщал, что на тот момент трем российским кораблям все еще не разрешали зайти в Тартус, у одного из судов начали протекать баки с горючим. Новые снимки разведка пока не комментировала.
- 21 января порт в сирийском городе расторг с Россией соглашение об инвестициях.