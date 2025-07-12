Басню о "красной ртути" спецслужбы Кремля распространяли еще в 20-м веке, но это выдуманное вещество

Разведка Украины (Фото: ГУР)

Россия пытается продать в Сирии так называемую "красную ртуть" – якобы опасный химикат, который они "купили" в украинском Минобороны. Об очередной антиукраинской информации Кремля рассказали в Главном управлении разведки.

По имеющимся данным, российские спецслужбы предлагают на сирийском "черном рынке оружия" мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные химикаты. Спецслужбы РФ убеждают, что якобы привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи".

На одной из капсул размещена надпись: PU.9424 U, на второй – HG25 P307 9,99 U92.

"Итак, на этот раз россияне, в дополнение к выдуманному "плутонию" [Pu – плутоний], реанимируют старую советскую байку о так называемой "красной ртути" [Hg – ртуть] – вещество, которого не существует в природе", – отметили в разведке.

Также в комплекте с фейковыми "элементами" для изготовления "ядерной бомбы" россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы "неизвестными токсичными газами". Хотя, как утверждают в разведке, на самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который российские агенты уже пытались продать раньше в рамках информационной операции против Украины.

"Ничего нового и оригинального – российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников с 20-го века. Старая мифология о "красной ртути" свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужбистов Кремля... Украина принимает все меры, в том числе и через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России", – отметил представитель разведки Андрей Юсов.

"Красная ртуть" – это вымысел советских спецслужб, используемый для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах прошлого века. Легенда была направлена против иностранных разведок и утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.