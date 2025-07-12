Росія у Сирії поширює байку про "червону ртуть", яку купила нібито в Україні – відео

Байку про "червону ртуть" спецслужби Кремля поширювали ще ХХ столітті, але це вигадана речовина

Розвідка України (Фото: ГУР)

Росія намагається продати у Сирії так звану червону ртуть – нібито небезпечний хімікат, який вони "купили" в українському Міноборони. Про чергову антиукраїнську інформоперацію Кремля розповіли в Головному управлінні розвідки.

За наявними даними, російські спецслужби пропонують на сирійському "чорному ринку зброї" містичний чорний ящик з двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні хімікати. Спецслужби РФ переконують, що нібито привезений ними контейнер придбали у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу".

На одній із капсул розміщено напис: PU.9424 U, на другій – HG25 P307 9,99 U92.

"Отже, цього разу росіяни, на додачу до вигаданого "плутонію" [Pu – плутоній], реанімують стару радянську байку про так звану червону ртуть [Hg – ртуть] – речовину, якої не існує в природі", – зазначили у розвідці.

Також у комплекті з фейковими "елементами" для виготовлення "ядерної бомби" росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито "невідомими токсичними газами". Хоча, як стверджують у розвідці, насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який російські агенти вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України.

"Нічого нового й оригінального – російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. Тож стара міфологія про "червону ртуть" свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів Кремля... Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії", – зазначив представник розвідки Андрій Юсов.

"Червона ртуть" – це вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках минулого століття. Легенда була спрямована проти іноземних розвідок та стверджувала, що нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби.