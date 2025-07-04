Нідерланди зібрали докази "широкого застосування" Росією хімічної зброї на передовій

Хімічні війська Росії (Фото: Міністерство оборони РФ)

Голландські розвідслужби зібрали докази того, що Росія широко застосовує заборонену хімічну зброю на фронті в Україні, зокрема речовину хлорпікрин. Про це повідомили агентству Reuters міністр оборони Рубен Брекельманс і голова військової розвідки Нідерландів (MIVD) Пітер Різінк.

Росіяни скидають задушливу речовину з безпілотників, щоб виманити військових з окопів і ліквідувати їх, розповів Брекельманс. Він наполягає на посиленні санкцій проти Москви.

"Це викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років: застосування Росією хімічної зброї у цій війні стає все більш нормалізованим, стандартизованим і поширеним", – заявив глава Міністерства оборони.

Хлорпікрин – це заборонена речовина, яку вперше застосувала Німеччина під час Першої світової війни. За словами Різінка, висновки Нідерландів щодо його застосування ґрунтуються на незалежній розвідці, власних спостереженнях і розслідуваннях.

За словами голови Міноборони Нідерландів, щонайменше три смерті військовослужбовців на передовій пов'язані з використанням хімічної зброї. А понад 2500 військовослужбовців скаржилися на симптоми, пов'язані з використанням хімічної зброї.

Широке застосування Росією заборонених засобів на фронті є загрозою не лише для України, а й для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розгляд додаткових санкцій і, зокрема, недопущення участі Росії в міжнародних органах, таких як Виконавська рада Організації з заборони хімічної зброї", – сказав він.

Глава голландської розвідки говорив про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, але посилався на українську цифру в 9000.

За його словами, розвідка навмисно пов'язала використання хлорпікрину з саморобними боєприпасами росіян, що підвішені до дронів. Сльозогінний газ Росія також використовує на фронті не за призначенням – переробляє наявні боєприпаси, щоб використовувати їх як носій газу.

"Це не просто якісь спонтанні дії на передовій; це дійсно частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не викриємо дії Росії, цілком ймовірно, що ці тенденції збережуться", – заявив Різінк.