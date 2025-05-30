У травні Росія використала проти України хімічну зброю майже 900 разів

Спеціальна газова граната РГ-ВО (Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ)

Протягом травня Україна зафіксувала 888 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містили небезпечні хімічні сполуки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Найчастіше росіяни використовують гранати К-51 та РГ-Во зі сльозогінною речовиною, які скидають з безпілотників.

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Зазначається, що формально ці речовини не є хімічною зброєю та, згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 року, належить до "хімічних засобів боротьби із заворушеннями". Однак використання сльозогінного газу під час воєнних дій неприпустимо відповідно до пункту 5 статті ІІ Конвенції.

"Російське командування чітко усвідомлює наслідки від застосування таких хімічних речовин, тому що країна-агресорка є членом Організації із заборони хімічної зброї", – наголосили у Генштабі.

Загалом, за даними Генштабу, за період з 15 лютого 2023 року до 29 травня 2025 року зафіксовано 9167 випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин.