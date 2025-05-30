В мае Россия использовала против Украины химическое оружие почти 900 раз
В течение мая Украина зафиксировала 888 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих опасные химические соединения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Чаще россияне используют гранаты К-51 и РГ-Во со слезоточивым веществом, которые сбрасывают с беспилотников.
Отмечается, что формально эти вещества не являются химическим оружием и, в соответствии с Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения от 13 января 1993 года, относится к "химическим средствам борьбы с беспорядками". Однако использование слезоточивого газа во время военных действий недопустимо в соответствии с пунктом 5 статьи II Конвенции.
"Российское командование четко осознает последствия применения таких химических веществ, потому что страна-агрессор является членом Организации по запрету химического оружия", – подчеркнули в Генштабе.
Всего, по данным Генштаба, за период с 15 февраля 2023 до 29 мая 2025 года зафиксировано 9167 случаев применения россиянами опасных химических веществ.
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