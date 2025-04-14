Россияне стали чаще использовать боеприпасы с ядовитым газом на фронте – ГУР

Из-за этого есть жертвы среди украинских защитников, сообщила разведка

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

На фронте россияне чаще стали использовать боеприпасы с ядовитым газом, который может привести к летальным исходам. Из-за этого вооружения есть жертвы среди украинских защитников, сообщило Главное управление разведки.

По данным ведомства, оккупанты системно применяют химические боеприпасы на фронте, сбрасывая их с дронов.

"Из-за несостоятельности российской оккупационной армии достичь поставленных кремлевскими вождями задач на поле боя, захватчики используют на фронте химикаты – во время преступной войны против Украины московиты придали соответствующей практике системный характер", – добавили в ГУР.

Сейчас на линии боевого столкновения все чаще фиксируются случаи, когда оккупанты применяют боеприпасы с ядовитым газом, отметили в разведке. В частности, речь идет о районе населенного пункта Щербаки Запорожской области.

Щербаки на карте Deepstate

Читайте также Россияне применяют против ВСУ сбросы с ядовитыми веществами: есть свежая статистика

ГУР указывает, что в основном захватчики используют гранаты РГ-Во (ручная граната – вещество отравляющее), сбрасываемые с беспилотников на украинские позиции.

Такой газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути, пребывание в зоне поражения этим химикатом без средств защиты может привести к смерти, и среди защитников уже есть погибшие из-за этого вооружения, сообщила разведка.

Сейчас продолжаются экспертизы этого химического вещества, чтобы точно его идентифицировать.