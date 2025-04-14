Россияне стали чаще использовать боеприпасы с ядовитым газом на фронте – ГУР
На фронте россияне чаще стали использовать боеприпасы с ядовитым газом, который может привести к летальным исходам. Из-за этого вооружения есть жертвы среди украинских защитников, сообщило Главное управление разведки.
По данным ведомства, оккупанты системно применяют химические боеприпасы на фронте, сбрасывая их с дронов.
"Из-за несостоятельности российской оккупационной армии достичь поставленных кремлевскими вождями задач на поле боя, захватчики используют на фронте химикаты – во время преступной войны против Украины московиты придали соответствующей практике системный характер", – добавили в ГУР.
Сейчас на линии боевого столкновения все чаще фиксируются случаи, когда оккупанты применяют боеприпасы с ядовитым газом, отметили в разведке. В частности, речь идет о районе населенного пункта Щербаки Запорожской области.
ГУР указывает, что в основном захватчики используют гранаты РГ-Во (ручная граната – вещество отравляющее), сбрасываемые с беспилотников на украинские позиции.
Такой газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути, пребывание в зоне поражения этим химикатом без средств защиты может привести к смерти, и среди защитников уже есть погибшие из-за этого вооружения, сообщила разведка.
Сейчас продолжаются экспертизы этого химического вещества, чтобы точно его идентифицировать.
- 28 февраля 2025 года СБУ сообщила, что заочное подозрение получил российский командир, отдавший приказ атаковать украинских защитников в Донецкой области запрещенным химическим оружием.
- 6 марта Украина представила доказательства системных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны России на заседании Исполнительного совета ОЗХО.
- 31 марта в Центре при СНБО сообщили, что российские оккупанты начали активно применять боеприпасы с ядовитыми веществами, которые сбрасывают с беспилотников.