Россияне начали активно применять сбросы с дронов с ядовитыми веществами – Центр при СНБО
Российские оккупанты начали активно применять боеприпасы с ядовитыми веществами, которые сбрасывают из беспилотников. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, известно о нескольких случаях применения таких "сбросов" за последнее время на Купянском направлении.
"Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, в нарушение всех возможных правил ведения войны. Обычные террористы, которыми всегда были", – подчеркнул Коваленко.
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