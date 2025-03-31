Россияне начали активно применять сбросы с дронов с ядовитыми веществами – Центр при СНБО

Известно о нескольких случаях применения таких боеприпасов за последнее время на Купянском направлении

Российский боеприпас с химическим веществом (Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ)

Российские оккупанты начали активно применять боеприпасы с ядовитыми веществами, которые сбрасывают из беспилотников. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, известно о нескольких случаях применения таких "сбросов" за последнее время на Купянском направлении.

"Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, в нарушение всех возможных правил ведения войны. Обычные террористы, которыми всегда были", – подчеркнул Коваленко.