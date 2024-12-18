У Трампа назвали ликвидацию генерала Кириллова "вообще не лучшей идеей"

Россиянин был причастен к использованию химического оружия на фронте и одним из рупоров фейка о "биолаборатории в Украине"

Кит Келлог (Скриншот с видео)

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по отношению к Украине и России Кит Келлог считает, что ликвидация российского генерала Игоря Кириллова в Москве "вообще не самая лучшая идея". Об этом он рассказал в эфире Fox Business.

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"Есть правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые просто нельзя делать. Вы знаете, например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя, вы не должны убивать некомбатантов. Когда вы убиваете адмиралов или генералов в их родном городе, вы будто бы расширяете это", – рассказал Келлог.

Он не считает, что это "действительно разумно делать" такие ликвидации, поскольку это якобы вне правил войны.

Будущее чиновник команды Трампа заявил, что когда генерал находится на поле боя, то он является законной целью. Вместе с тем, добавил Келлог, когда он увидел новость о ликвидации Кириллова, он заявил, что это "заходит слишком далеко", и заплатить за это наемнику, на его взгляд, "вообще не хорошая идея".

Утром 17 декабря в российской столице были взорваны генерал Кириллов и его помощник . Взрывное устройство сработало в момент, когда военные выходили из подъезда здания военачальника.

Оккупант возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. По данным Службы безопасности Украины, по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химических боеприпасов.

В спецслужбе отметили, что за полномасштабную войну в больницы попали более 2000 военных с разными степенями химического отравления.

Также он был одним из рупоров российских фейков о "биолабораториях в Украине", в том числе и ими россияне оправдывали свое вторжение в 2022-м.

Как раз за день до подрыва СБУ сообщила Кириллову о подозрении. После ликвидации собеседник LIGA.net в спецслужбе подтвердил, что за ней стоит Служба.

В Госдепе США заявили, что не знали заранее о подготовке покушения на Кириллова. Спикер ведомства отметил, что российский генерал был замешан "в ряде зверств", в том числе в использовании химического оружия против украинских военных. И США ранее уже оценивали это как нарушение международного права в поле боя.

Следует заметить, что при прошлой каденции Трампа, в 2020-м, Штаты нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулейман, который воевал с американцами в Ираке и помогал Асаду и Путину.