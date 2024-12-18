В США заявили, что заранее не знали о планах убить российского генерала Кириллова

В Госдепе отметили, что убитый генерал был замешан в "ряде зверств" в период полномасштабной войны в Украине

Мэтью Миллер (скриншот видео)

В Госдепе США заявили, что не знали заранее о подготовке покушения на российского генерала Игоря Кириллова. Об этом сказал спикер департамента Мєтью Миллер.

"У меня нет никакой оценки этого взрыва. Я могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были вовлечены... Это не то, в чем мы были замешаны", – сказал он.

Миллер отметил, что российский генерал был замешан "в ряде зверств", в частности в использовании химического оружия против украинских военных. И США ранее уже оценивали это как нарушение международного права на поле боя.

Представитель Госдепа еще раз подчеркнул, что комментариев по поводу "отдельного инцидента" с убийством генерала Кириллова в США нет