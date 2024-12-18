У США заявили, що заздалегідь не знали про плани вбити російського генерала Кириллова

У Держдепі зазначили, що вбитого генерала було замішано в "ряді звірств" у період повномасштабної війни в Україні

Метью Міллер (скриншот відео)

У Держдепі США заявили, що не знали наперед про підготовку замаху на російського генерала Ігоря Кириллова. Про це сказав речник департаменту Мєтью Міллер.

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"Я не маю жодної оцінки цього вибуху. Я можу вам сказати, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені... Це не те, в чому ми були замішані", – сказав він.

Міллер зазначив, що російський генерал був замішаний "у низці звірств", зокрема у використанні хімічної зброї проти українських військових. І США раніше вже оцінювали це як порушення міжнародного права на полі бою.

Представник Держдепу ще раз наголосив, що коментарів щодо "окремого інциденту" із вбивством генерала Кириллова у США немає