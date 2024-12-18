У Трампа назвали ліквідацію генерала Кирилова "взагалі не найкращою ідеєю"

Келлог заявив про "правила війни". Росіянин був причетний до використання хімічної зброї на фронті та одним із рупорів фейку про "біолабораторії в Україні"

Кіт Келлог (Скриншот із відео)

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог вважає, що ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова у Москві "взагалі не найкраща ідея". Про це він розповів в ефірі Fox Business.

"Є правила ведення війни, і є певні речі, яких просто не можна робити. Ви знаєте, наприклад, ви не вбиваєте поранених солдатів на полі бою, ви не повинні вбивати некомбатантів. Коли ви вбиваєте адміралів або генералів у їх рідному місті, ви ніби розширюєте це", – розповів Келлог.

Він не вважає, що це "дійсно розумно робити" такі ліквідації, оскільки це нібито поза правилами війни.

Майбутній посадовець команди Трампа заявив, що коли генерал перебуває на полі бою, то він є законною ціллю. Натомість, додав Келлог, коли він побачив новину про ліквідацію Кирилова, то він заявив, що це "заходить занадто далеко", і заплатити за це найманцю, на його погляд, "взагалі не хороша ідея".

Вранці 17 грудня у російській столиці були підірвані генерал Кирилов та його помічник. Вибуховий пристрій спрацював у момент, коли військові виходили з під'їзду будинку воєначальника.

Окупант очолював війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії. За даними Служби безпеки України, за наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімічних боєприпасів.

У спецслужбі наголосили, що за повномасштабну війну до лікарень потрапили понад 2000 військових із різними ступенями хімічного отруєння.

Також він був одним із рупорів російських фейків про "біолабораторії в Україні", зокрема й ними росіяни виправдовували своє вторгнення у 2022-му.

Якраз за день до підриву СБУ повідомила Кирилову про підозру. Вже після ліквідації співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив, що за нею стоїть Служба.

У Держдепі США заявили, що не знали наперед про підготовку замаху на Кирилова. Речник відомства зазначив, що російський генерал був замішаний "у низці звірств", зокрема у використанні хімічної зброї проти українських військових. І США раніше вже оцінювали це як порушення міжнародного права на полі бою.

Слід зауважити, що за минулої каденції Трампа, у 2020-му, Штати завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки було вбито високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані, який воював з американцями в Іраку та допомагав Асаду й Путіну.