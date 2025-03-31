Росіяни почали активно застосовувати скиди з дронів з отруйними речовинами – Центр при РНБО
Російські окупанти почали активно застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, які скидають з безпілотників. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, відомо про декілька випадків застосування таких "скидів" за останній час на Куп’янському напрямку.
"Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни. Звичайні терористи, якими завжди були", – наголосив Коваленко.
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